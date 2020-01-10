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Трюдо відповів, чи причетні США до авіакатастрофи в Ірані

Аня Мартинюк 10 січня 2020, 11:11
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Трюдо відповів, чи причетні США до авіакатастрофи в Ірані

Джастіна Трюдо завалили питаннями щодо можливої причетності США до авіакатастрофи в Тегерані. Так, він дав відповідь.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив у четвер, 9 січня, що адміністрація США та Дональд Трамп, зокрема, можуть бути частково відповідальні за катастрофу українського літака.

Зокрема, Трюдо запитали, чи є слід США у цій трагедії, нагадуючи про те, що за розпорядженням Трампа було вбито іранського генерала. В результаті Іран відповів вогнем, випустивши ракети по базам США в Іраку. У цей час український літак покидав Тегеран.

«Дані свідчать про те, що це вірогідна причина, але нам потрібно провести повне і достовірне розслідування, щоб встановити, що саме сталося», - відповів Трюдо.

На схоже запитання, чи вважає він, що Сполучені Штати «частково відповідальні за цю трагедію», Трюдо сказав, що «занадто рано робити висновки» щодо авіакатастрофи, яка забрала життя 63 канадців.

Підсумовуючи Трюдо заявив, що це одне з багатьох питань, на які люди будуть намагатися знайти відповіді.

«Я думаю, що зарано робити висновки про покладання відповідальності», - додав він.

 

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