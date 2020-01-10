Дівчина Ілона Маска показала дивні фото

Аня Мартинюк 10 січня 2020, 10:34

31-річна Грімс незвичним чином вирішила заявити про свою вагітність.

Новину передає «Преса України».

Подруга Ілона Маска канадська співачка Грімс оприлюднила серію дивних фото у соцмережі. 31-річна виконавиця показала оголене тіло і чималий животик. В результаті її прихильники припустили, що вона вагітна, однак дехто зауважив, що це може бути фото корекція.

Як відомо, Грімс, чиє справжнє ім’я Клер Еліза Бучер, вперше показала, що вагітна у середу, 8 січня. ЗМІ тим часом нагадують, що вона перебуває у відносинах з Маском з травня 2018 року.

До слова, у липні минулого року Грімс повідомила в Instagram, що перенесла «футуристичну експериментальну операцію» на очах. Вона полягала у тому, щоб зняти верхню плівку очного яблука і замінити оранжевий ультра-гнучкий полімер. Така операція мала б усунути з її поля зору синє світло.

Нагадаємо, у Ілона Маска 5 дітей від першої дружини Жюстін Вілсон. У пари був ще один син, однак він помер через десять тижнів.