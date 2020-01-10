Через поїздку Путіна у Крим Україна направила РФ ноту протесту 09:59
В Reuters детально розповіли про ракету, яка могла збити український літак 09:13
Бужанський про авіакатастрофу: Дочекалися б заяви Трюдо і все 08:19
У день жалоби бойовики Путіна на Донбасі шість разів відкривали вогонь 07:38
Не все так просто зі складенням королівських повноважень Меган та Гаррі - National Geographic 07:04
В National Geographic розповіли, як правильно подорожувати до Австралії 14:25
Українка створила для королівської сім'ї Бельгії скульптуру 13:49
Українських айтішників запропонували обкласти єдиним прогресуючим податком 13:04
Палаючий Боїнг намагались розвернути назад - The Guardian 11:39
Американці представили нову маску для захисту від диму 10:38
Анатолій Шарій прокоментував реакцію нацрадіо на авіакатастрофу в Ірані (ВІДЕО) 10:08
Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти – Ляшко 10:03
В Україні відреагували на поїздку Володимира Путіна в анексований Крим.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 січня, стало відомо, що МЗС України направило Росії ноту протесту. Причина – візит лідера Кремля Володимира Путіна до Криму. Про це повідомила прес-секретар МЗС Катерина Зеленко.
«У зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом Путіна в тимчасово окупований Крим з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту», - зазначила вона.
Як відомо, 9 січня в анексованому Росією Криму відбулися навчання Чорноморського і Північного флотів. За даними російських ЗМІ, відбулися запуски ракет. Зокрема, крилатих ракет "Калібр" та гіперзвукової аеробалістичної ракети "Кинджал".
09:59: Через поїздку Путіна у Крим Україна направила РФ ноту протесту
09:13: В Reuters детально розповіли про ракету, яка могла збити український літак
08:19: Бужанський про авіакатастрофу: Дочекалися б заяви Трюдо і все
07:38: У день жалоби бойовики Путіна на Донбасі шість разів відкривали вогонь
07:04: Не все так просто зі складенням королівських повноважень Меган та Гаррі - National Geographic
14:25: В National Geographic розповіли, як правильно подорожувати до Австралії
13:49: Українка створила для королівської сім'ї Бельгії скульптуру
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.