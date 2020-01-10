Через поїздку Путіна у Крим Україна направила РФ ноту протесту

Аня Мартинюк 10 січня 2020, 09:59

В Україні відреагували на поїздку Володимира Путіна в анексований Крим.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 січня, стало відомо, що МЗС України направило Росії ноту протесту. Причина – візит лідера Кремля Володимира Путіна до Криму. Про це повідомила прес-секретар МЗС Катерина Зеленко.

«У зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом Путіна в тимчасово окупований Крим з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту», - зазначила вона.

Як відомо, 9 січня в анексованому Росією Криму відбулися навчання Чорноморського і Північного флотів. За даними російських ЗМІ, відбулися запуски ракет. Зокрема, крилатих ракет "Калібр" та гіперзвукової аеробалістичної ракети "Кинджал".