В Reuters детально розповіли про ракету, яка могла збити український літак

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Після того, як канадський прем’єр зробив гучну заяву щодо можливого потрапляння в український літак ракети, ЗМІ навели факти про вбивчу зброю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 січня, видання Reuters зазначило, що ракета «земля-повітря», яка за даними Канади, могла збити український авіалайнер в Тегерані, випускається з зенітно-ракетного комплексу Тор SA-15.
«Це система "точкової оборони" малої дальності, яка об'єднує ракетну пускову установку і радар у єдиний гусеничний транспортний засіб. Відповідно до Федерації американських вчених, такі системи рухливі та смертоносні й вони можеть досягати цілей на висотах до 6000 метрів і на дальності 12 км», - відзначили в Reuters.
Журналісти уточнили, що випущені з системи Тор ракети не помітні на радарах. Вони оснащені такими системами, які збивають з пантелику радар.
Майкл Дуйтсман, науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, зазначив, що український реактивний літак, який розбився в середу, не мав оборонних особливостей. Й навряд чи льотний екіпаж встиг би відреагувати на будь-яку ракету.
«Одразу після зльоту пілоти, ймовірно, були зайняті іншими речами», - додав експерт.
ЗМІ також зазначають, що для запуску Тор оператор повинен спочатку ідентифікувати ціль на екрані радару. Ракети Тор керуються радіолокатором і летять майже втричі швидше швидкості звуку. Це означає, що якщо до цілі 5 км, то вона буде вражена протягом приблизно п’яти секунд.
«Тор» - одна з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яку має Іран. Коли Іран придбав їх у Росії в середині 2000-х, спроможність була такою, що в той час США були стурбовані такою угодою», - додав Майкл Дуйтсман.
Нагадаємо, у "Нью-Йорк Таймс" опублікували відео, на якому показано, що іранська ракета начебто потрапила в літак біля аеропорту Тегерана. Іран заперечив, що авіалайнер був уражений ракетою.
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