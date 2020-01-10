В Reuters детально розповіли про ракету, яка могла збити український літак

Аня Мартинюк 10 січня 2020, 09:13

Після того, як канадський прем’єр зробив гучну заяву щодо можливого потрапляння в український літак ракети, ЗМІ навели факти про вбивчу зброю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 січня, видання Reuters зазначило, що ракета «земля-повітря», яка за даними Канади, могла збити український авіалайнер в Тегерані, випускається з зенітно-ракетного комплексу Тор SA-15.

«Це система "точкової оборони" малої дальності, яка об'єднує ракетну пускову установку і радар у єдиний гусеничний транспортний засіб. Відповідно до Федерації американських вчених, такі системи рухливі та смертоносні й вони можеть досягати цілей на висотах до 6000 метрів і на дальності 12 км», - відзначили в Reuters.

Журналісти уточнили, що випущені з системи Тор ракети не помітні на радарах. Вони оснащені такими системами, які збивають з пантелику радар.

Майкл Дуйтсман, науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері, зазначив, що український реактивний літак, який розбився в середу, не мав оборонних особливостей. Й навряд чи льотний екіпаж встиг би відреагувати на будь-яку ракету.

«Одразу після зльоту пілоти, ймовірно, були зайняті іншими речами», - додав експерт.

ЗМІ також зазначають, що для запуску Тор оператор повинен спочатку ідентифікувати ціль на екрані радару. Ракети Тор керуються радіолокатором і летять майже втричі швидше швидкості звуку. Це означає, що якщо до цілі 5 км, то вона буде вражена протягом приблизно п’яти секунд.

«Тор» - одна з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яку має Іран. Коли Іран придбав їх у Росії в середині 2000-х, спроможність була такою, що в той час США були стурбовані такою угодою», - додав Майкл Дуйтсман.

Нагадаємо, у "Нью-Йорк Таймс" опублікували відео, на якому показано, що іранська ракета начебто потрапила в літак біля аеропорту Тегерана. Іран заперечив, що авіалайнер був уражений ракетою.