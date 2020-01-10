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Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський відреагував на критику в бік президента Володимира Зеленського. А саме на те, що український лідер мовчить, поки всі говорять про авіакатастрофу.
Новину передає «Преса України».
«Протягом 24 годин після трагедії з літаком, Президент зібрав РНБО, яка сформувала комісію з розслідування обставин катастрофи Боїнга і відправив її до Ірану. Комісія вилетіла, працює на місці. Зарубіжні засоби масової інформації, керівники ряду держав роблять заяви про можливі причини аварії», - нагадав він у соцмережі.
Бужанський також поцікавився, на що повинен реагувати Зеленський, який ще не отримав результатів роботи групи експертів, які працюють на місці трагедії.
«На заяви канадського Прем'єра? Навіщо, в такому випадку, ми відправляли туди комісію? Дочекалися б заяви Трюдо і все. Навіть не смішно вже», - підсумував він.
Нагадаємо, канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо повідомив, що український літак могла збити іранська ракета. В результаті в Ірані закликали канадську сторону надати інформацію щодо катастрофи.
«(Іран - ред.) просить прем'єр-міністра Канади і будь-який уряд передати наявну у них інформацію з цієї нагоди комітету, який розслідує подію в Ірані», - відповів представник МЗС Ісламської республіки Аббас Мусаві.
08:19: Бужанський про авіакатастрофу: Дочекалися б заяви Трюдо і все
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