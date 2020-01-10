У день жалоби бойовики Путіна на Донбасі шість разів відкривали вогонь

Аня Мартинюк 10 січня 2020, 07:38

Представники ООС розповіли, як поводять себе бойовики, які захищають на Донбасі інтереси Кремля.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 січня, у прес-службі операції Об’єднаних сил повідомили, що збройні формування Кремля, які тимчасово орудують на Донбасі, 6 разів відкривали вогонь. При цьому задіювалась традиційна зброя ворога - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя.

Так, вчора, 9 січня, коли в Україні був оголошений день жалоби за загиблими в авіакатастрофі, один захисник України загинув та один отримав поранення. Сьогодні ворог один раз нагадав про себе вогнем поряд з Мар'їнкою. На щастя, обійшлось без поранених та вбитих збоку захисників держави.

До слова, раніше у прес-службі ООС повідомили, що в районі проведення операції продовжується волонтерський рух українських патріотів. Нагадаємо, його мета – допомагати військовим.