Не все так просто зі складенням королівських повноважень Меган та Гаррі - National Geographic

Аня Мартинюк 10 січня 2020, 07:04

Журналісти вирішили роз’яснити, що означає рішення Меган Маркл та принца Гаррі «вийти» з королівської сім’ї.

Новину передає «Преса України».

Видання National Geographic вирішило пролити світло на заяву принца Гаррі та Меган Маркл, які вирішили відкотись від королівських обов’язків. Як відомо, подію прирівнюють з аналогічними діями Едуарда VIII в 1936 році. Останній вирішив відступити від ролі англійського короля, щоб одружитися з американською соціалісткою Уолліс Сімпсон.

Як і в 1930-х роках, громадське зацікавлення з приводу Меган Маркл, розведеної американської актриси, що стала принцесою, здавалося б невичерпним. Але схожість між ситуацією Гаррі і Меган та англійського короля, ймовірно, на цьому закінчується.

Як зазначається, Гаррі не суверенний і займає лише шосте місце на британському троні. Як розповідає історик Royal Central Марлен Кеніг, королева мала дати йому дозвіл відмовитися від звання Його Королівська Високість.

Поки що немає жодних ознак того, що принц Гаррі хоче скасувати свій титул або місце в ряду королівської сукцесії. У поширених питаннях на сайті пари вони кажуть, що мають намір «максимізувати спадщину Її Величності» і «продовжувати з гордістю робити це» як частина «нової робочої моделі», в якій вони ділять свій час між Великобританією і Північною Америкою, і відступають від своїх церемоніальних ролей.

Це означає, що пара планує продовжувати використовувати коттедж Фрогмор, власність в Віндзорському замку, де вони в даний час проживають з дозволу королеви, в якості свого офіційного місця проживання, хоча в звітах передбачається, що вони, швидше за все, будуть жити як в Каліфорнії, так і в Канаді.

Але на відміну від Едварда, якому дали постійну пенсію в обмін на його вигнання до Франції, Меган і Гаррі планують відмовитися від грошей, які вони отримують від Суверенного Гранта, який британські платники податків дають монархії щороку. Проте, залишаються питання щодо того, як пара буде підтримувати себе фінансово.

«До цього прямі порівняння з кризами зречення здавалися такими ж роздутими, як злісне рішення мадам Тюссо прибрати Сассексів з виставки королівської сім'ї», - відзначає видання.