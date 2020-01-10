У МАУ подякували волонтерам-психологам

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У МАУ випустили повідомлення. Присвячене воно роботі волонтерам, які допомагають морально.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 9 січня, у день жалоби за жертвами літака PS752 компанія МАУ випустила заяву. У соцмережі Фейсбук представники української авіакомпанії подякували волонтерам-психологам.
«МАУ дуже вдячна лікарям душ за миттєвий відгук. Та ще більш - за готовність попри все рятувати від ран, страшніших за фізичні. Від учора і весь цей час професійні фахівці самовіддано допомагають сім’ям загиблих членів екіпажу та пасажирів PS752. Після звістки про трагедію до нас звернулися понад 50 волонтерів, які прагнули фахово допомогти усім постраждалим», - йдеться у повідомленні.
У МАУ наголосили, що допомоги потребують не лише сім’ї загиблих, а й співробітники компанії, які морально виснажені через раптову втрату колег.
«Психологічна допомога членам сімей екіпажу PS752 наразі надається як в них удома, так і в офісі авіакомпанії. Волонтери також забезпечують супровід до експертних центрів МВС для проведення ДНК-експертизи. Цілодобову фахову підтримку надає спеціальна «гаряча лінія» працівників контакт-центру МАУ», - йдеться у повідомленні.
07:04: Не все так просто зі складенням королівських повноважень Меган та Гаррі - National Geographic
14:25: В National Geographic розповіли, як правильно подорожувати до Австралії
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