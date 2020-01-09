В National Geographic розповіли, як правильно подорожувати до Австралії

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 14:25

Експерти National Geographic вирішили проінформувати мандрівників, які все ж вирішили подорожувати до охопленої лісовими пожежами Австралії.

Новину передає «Преса України».

«Дикі» пожежі в Австралії забрали життя 23 людей та знищили майже 2000 будинків. Також експерти вважають, що загинуло від півмільярда до мільярда тварин, включаючи приблизно 30 відсотків коал у Новому Південному Уельсі. Пожежі спалили площу, більшу, ніж в Амазонській та Каліфорнійській пожежах у 2019 році разом.

«Що робити, якщо ви запланували поїздку до Австралії? Хороша новина для мандрівників, згідно з заявою, опублікованою туристичною службою Australia Australia 3 січня, полягає в тому, що багато районів Австралії не зачіпають пожежі, а більшість туристичних підприємств все ще відкриті. Мандрівники можуть стежити за умовами через офіційні веб-сайти пожежної служби та канали Twitter для кожної держави та території. Часто оновлюючись, ці ресурси визначають, де зараз горять пожежі та який рівень дій люди повинні вжити в цих районах», - відзначили в National Geographic.

Туристам також порекомендували користуватись мобільним додатком Fires Near Me, розробленим службою сільської пожежної безпеки NSW, який відстежує пожежі по всій країні.

Як відомо, пожежі не опустошили великих міст, але дим спричинив зниження якості повітря, зокрема в Канберрі, Мельбурні та Сіднеї. Зацікавлені мандрівники можуть стежити за оновленнями в реальному часі на глобальному веб-сайті Aqicn.org. До слова, респіраторні маски P2 і N95 користуються в цих містах великим попитом.

Експерти також рекомендують не викидати Австралію зі списку країн для відвідування у майбутньому, адже країні знадобляться чималі кошти для відновлення після пожеж, а туристи сприяють притоку грошей.