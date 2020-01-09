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11-річна школярка з Києва уже отримала відповідь від короля і королеви.
Новину передає «Преса України».
Київська школярка Оксана Збишко вирішила написала лист королівській сім'ї Бельгії. Так, вона зазначила, що зробила скульптуру – котик, який пісяє. Так, дівчина запропонувала встановити скульптуру поруч з Пісяючим хлопчиком, дівчинкою та собакою.
У королівському палаці Бельгії в результаті відповіли на листа української майстрині. У соцмережі вона зазначила, що король і королева прийняли її запит і перенаправили його меру Брюсселя.
«Мені відповіли з Бельгійського Королівського палацу! Дякую велике, Ваші Величності. Чекаю з нетерпінням рішення мерії Брюсселя», - написала школярка.
14:25: В National Geographic розповіли, як правильно подорожувати до Австралії
13:49: Українка створила для королівської сім'ї Бельгії скульптуру
13:04: Українських айтішників запропонували обкласти єдиним прогресуючим податком
11:39: Палаючий Боїнг намагались розвернути назад - The Guardian
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