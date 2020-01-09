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Українка створила для королівської сім'ї Бельгії скульптуру

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 13:49
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Українка створила для королівської сім'ї Бельгії скульптуру

11-річна школярка з Києва уже отримала відповідь від короля і королеви.

Новину передає «Преса України».

Київська школярка Оксана Збишко вирішила написала лист королівській сім'ї Бельгії. Так, вона зазначила, що зробила скульптуру – котик, який пісяє. Так, дівчина запропонувала встановити скульптуру поруч з Пісяючим хлопчиком, дівчинкою та собакою.

У королівському палаці Бельгії в результаті відповіли на листа української майстрині.  У соцмережі вона зазначила, що король і королева прийняли її запит і перенаправили його меру Брюсселя.

«Мені відповіли з Бельгійського Королівського палацу! Дякую велике, Ваші Величності. Чекаю з нетерпінням рішення мерії Брюсселя», - написала школярка.

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