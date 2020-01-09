Українка створила для королівської сім'ї Бельгії скульптуру

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 13:49

11-річна школярка з Києва уже отримала відповідь від короля і королеви.

Новину передає «Преса України».

Київська школярка Оксана Збишко вирішила написала лист королівській сім'ї Бельгії. Так, вона зазначила, що зробила скульптуру – котик, який пісяє. Так, дівчина запропонувала встановити скульптуру поруч з Пісяючим хлопчиком, дівчинкою та собакою.

У королівському палаці Бельгії в результаті відповіли на листа української майстрині. У соцмережі вона зазначила, що король і королева прийняли її запит і перенаправили його меру Брюсселя.

«Мені відповіли з Бельгійського Королівського палацу! Дякую велике, Ваші Величності. Чекаю з нетерпінням рішення мерії Брюсселя», - написала школярка.