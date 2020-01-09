У NASA зробили сенсаційне відкриття

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 13:30

Дослідники NASA дізнались трохи більше про загадкову темну матерію.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що американські вчені виявили, що темна речовина утворює набагато менші скупчення, ніж було відомо раніше. Зробити таке відкриття допоміг космічний телескоп Хаббл та нова спецтехніка.

Як зазначається на сайті NASA, дослідницька група орієнтувалася на вісім потужних та далеких квазарів для обчислення крихітних концентрацій темної речовини.

«Ці дані підтверджують один з фундаментальних прогнозів широко прийнятої теорії «холодної темної матерії». Усі галактики, згідно з цією теорією, формуються і вбудовуються в хмари темної речовини. Сама темна матерія складається з повільних або «холодних» частинок, які об'єднуються і утворюють структури, що в сотні тисяч разів більші від маси галактики Чумацький Шлях до скупчень не більших за звичайний літак», - йдеться у повідомленні.

Довідка: Темна матерія - це невидима форма речовини, яка складає основну масу всесвіту і створює риштування, на яких будуються галактики. Хоча астрономи не можуть бачити темну матерію, вони можуть виявити її присутність опосередковано, вимірюючи, як її сила тяжіння впливає на зірки та галактики. Виявити найменші утворення темної матерії шляхом пошуку вбудованих зірок може бути важко або неможливо, оскільки вони містять дуже мало зірок.