Українських айтішників запропонували обкласти єдиним прогресуючим податком

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 13:04

В Україні вирішили взяти з айтішників та ФОПів трохи більше податків.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що комітет ВРУ з питань цифрової трансформації та Міністерство цифрової трансформації України виступили за введення єдиного податку представникам IT-сфери та для фізосіб-підприємців.

Заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняки зазначив, що податок становитиме від 4% до 7% в залежності від обороту.

«Ця ставка буде рости щорічно на 1%: з 2020-го по 2024 рік», - додав він.

Крім того, представники IT-індустрії сплачуватимуть єдиний соцвнесок з двох мінімальних зарплат плюс військовий збір 1,5%.