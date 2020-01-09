Українських айтішників запропонували обкласти єдиним прогресуючим податком

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В Україні вирішили взяти з айтішників та ФОПів трохи більше податків.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що комітет ВРУ з питань цифрової трансформації та Міністерство цифрової трансформації України виступили за введення єдиного податку представникам IT-сфери та для фізосіб-підприємців.
Заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняки зазначив, що податок становитиме від 4% до 7% в залежності від обороту.
«Ця ставка буде рости щорічно на 1%: з 2020-го по 2024 рік», - додав він.
Крім того, представники IT-індустрії сплачуватимуть єдиний соцвнесок з двох мінімальних зарплат плюс військовий збір 1,5%.
13:04: Укаїнських айтішників запропонували обкласти єдиним прогресуючим податком
11:39: Палаючий Боїнг намагались розвернути назад - The Guardian
10:38: Американці представили нову маску для захисту від диму
10:08: Анатолій Шарій прокоментував реакцію нацрадіо на авіакатастрофу в Ірані (ВІДЕО)
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