Вчені прикріпили каракатиці крихітні 3D-окуляри

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 12:38

Британські вчені провели експеримент, подарувавший каракатиці кольорові окуляри.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 січня, стало відомо, що вчені з Кембриджського університету у Великій Британії встановили каракатиці (Sepia officinalis) мініатюрні 3D-окуляри. Як розповів дослідник Рахаель Феорд, мета такого експерименту – дізнатись, як бачать ці тварини.

І, виявляється, незважаючи на те, що очі каракатиці сильно відрізняються від людських очей, їх 3D-зір дуже схожий на людський. Так, він задіює так званий стереопсис, щоб оцінити відстань до рухомої здобичі. Але механізм цього стереопсису, напевно, зовсім інший.

«Це дослідження просуває нас на крок далі до розуміння того, як різні нервові системи розвивалися для вирішення однієї і тієї самої проблеми», - розповів Феорд.

Каракатиці мають найдивніші очі в царстві тварин. Вони мають лише один тип фоторецепторів, що означає, що вони можуть бачити лише чорно-білі об’єкти, але у них є унікальна зірниця у формі W, яка може дозволяти їм сприймати кольори зовсім по-іншому від хребетних.

«Коли ми фокусуємо очі, форма кришталика змінюється. У каракатиць лінза фактично змінює положення. І, на відміну від нас, вони мають очі, які дивляться в протилежні сторони, виробляючи повне 360-градусне бачення», - додали вчені.

Наступний крок у дослідженні - дослідити схеми мозку каракатиці, щоб спробувати зрозуміти, як саме працює обчислення стереопсису.