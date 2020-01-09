У Кривому Розі автоледі наїхала на пішоходів

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 12:09

Кривава ДТП сталась за участю жінки в стані алкогольного сп’яніння.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 січня, стало відомо, що у Кривому Розі автоледі вчинила ДТП. На жаль, не обійшлось без жертв. За даними поліції, жінка на Audi рухалась на великій швидкості вулицею Каткова. Близько 19:45 авто наїхало на двох жінок 47 та 57 років, які переходили дорогу у встановленому місці. Останні померли.

«Згодом автомобіль, причетний до ДТП, було виявлено кинутим в 150 м від місця події», - зазначили правоохоронці.

Інцидент мав місце 8 січня. Встановлено, що горе-водійка була у нетверезому стані. Наразі вона затримана. Наразі порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватиця ДТП може сісти за грати на термін від 5 до 10 років.