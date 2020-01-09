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З’явилися перші коментарі слідчих щодо авіакатастрофи українського літака, який впав в Ірані.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 січня, впливове видання The Guardian представило свіжу статтю про авіакатастрофу в Ірані, де розбився український пасажирський літак. Як зазначається, слідчі Ірану встановили, що екіпаж літака не звернувся за допомогою після виникнення технічної проблеми. Також було заявлено, що деякі дані з чорно ящика були втрачені.
«Обидва так званих чорних ящиків, які містять дані і повідомлення з кабіни літака, були відновлені, хоча вони були пошкоджені, і деякі частини їх пам'яті були втрачені», - відзначили журналісти.
За словами іранських слідчих, екіпаж українського літака, який зазнав аварії, намагався повернутися в аеропорт.
«Трирічний літак, який в останній раз проходив планове технічне обслуговування в понеділок, зіткнувся з технічною проблемою незабаром після зльоту», - йдеться у звіті.
За словами слідчих, літак був охоплений вогнем й впавши на землю, відбувся сильний вибух. З’явилось припущення, що вибух виник у зв’язку з тим, що літак був повністю заправлений паливом для польоту до Києва.
Раніше авіаційне управління Ірану заявило, що не передаватиме бортові самописці ні виробнику літака, ні США.
11:39: Палаючий Боїнг намагались розвернути назад - The Guardian
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10:03: Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти – Ляшко
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