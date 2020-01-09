В Росії масло прирівняли до дорогих товарів

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У Рунеті активно обговорюють нововведення російських супермаркетів. Так, масло почали закривати у «касети».
Новину передає «Преса України».
У Рунеті показали відео, на якому показано, що в одному з російських магазинів масло пакують у спеціальні контейнери, які зазвичай використовують для дорогих товарів. Автор відео припустив, що масло почали красти, тому в магазині й вирішили вдатись до певних мір.
«Все масло в упаковках. Є от декілька позицій маргарину і дешевого масла, вони не запаковані. Уявляєте, до чого народ довели, масло крадуть», - розповів автор.
В результаті інтернет-спільнота зауважила, що іноді в сітках з овочами та фруктами можна не дорахуватись продуктів.
«Не здивуюся, що незабаром в таких «касетах» хліб на полицях буде виставлятися .... Бо, щоб хлопи не крали…», - відзначили у коментарях.
«Ціни як в Німеччині. Тільки зарплати трохи інші», - нагадали в Рунеті.
«Зате відразу зрозуміло, яке масло хороше», - додали у коментарях.
«Та що там масло, цілий півострів вкрали», - нагадали у Рунеті.
11:39: Палаючий Боїнг намагались розвернути назад - The Guardian
10:38: Американці представили нову маску для захисту від диму
10:08: Анатолій Шарій прокоментував реакцію нацрадіо на авіакатастрофу в Ірані (ВІДЕО)
10:03: Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти – Ляшко
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