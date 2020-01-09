Палаючий Боїнг намагались розвернути назад - The Guardian 11:39
Американці представили нову маску для захисту від диму 10:38
Анатолій Шарій прокоментував реакцію нацрадіо на авіакатастрофу в Ірані (ВІДЕО) 10:08
Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти – Ляшко 10:03
Зеленський особисто назвав імена 11 загиблих в авіакатастрофі українців 09:50
Австралійські пожежі забрали життя 1,25 мільярда тварин – WWF 13:59
Не треба критикувати українську владу за не скасоване авіасполучення з Іраном - політолог 12:37
У США не підтвердили загибель 80 військових внаслідок атаки Ірану 12:04
Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського літака 09:59
Пропагандистка Скабеєва проміняла російський відпочинок на європейський 14:09
Австралійські фермери показали жахливі наслідки сезонних пожеж (ВІДЕО) 18+ 13:39
На тлі загострення ситуації зі зміни клімату американська фірма представила стартап захисної маски. Коштує вона не дешево.
Новину передає «Преса України».
На виставці Consumer Electronics Show представили цікавий стартап від Ao Air «Atmos Faceware» – маска, яка допомагає очищувати повітря. Незвична пластикова маска допомагає фільтрувати повітря, для прикладу, під час пожежі.
Прозора маска лише контактує з мостом носа і потилицею. Й навіть більше, вона не прилягає щільно, щоб людина могла спокійно дихати. Компанія ще не довела, чим їх маски краще за звичайні, сертифіковані Національним інститутом охорони праці (NIOSH). Однак вже відома вартість «чудо»-маски – 350 доларів.
«Ця маска в 50 разів краща від звичайної маски», - заявив глава американської фірми Ao Air Мікал Певето.
За словами експертів, ймовірно, це ще один нехитрий спосіб заробити на темі зміні клімату.
11:39: Палаючий Боїнг намагались розвернути назад - The Guardian
10:38: Американці представили нову маску для захисту від диму
10:08: Анатолій Шарій прокоментував реакцію нацрадіо на авіакатастрофу в Ірані (ВІДЕО)
10:03: Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти – Ляшко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.