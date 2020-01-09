Американці представили нову маску для захисту від диму

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 10:38

На тлі загострення ситуації зі зміни клімату американська фірма представила стартап захисної маски. Коштує вона не дешево.

Новину передає «Преса України».

На виставці Consumer Electronics Show представили цікавий стартап від Ao Air «Atmos Faceware» – маска, яка допомагає очищувати повітря. Незвична пластикова маска допомагає фільтрувати повітря, для прикладу, під час пожежі.

Прозора маска лише контактує з мостом носа і потилицею. Й навіть більше, вона не прилягає щільно, щоб людина могла спокійно дихати. Компанія ще не довела, чим їх маски краще за звичайні, сертифіковані Національним інститутом охорони праці (NIOSH). Однак вже відома вартість «чудо»-маски – 350 доларів.

«Ця маска в 50 разів краща від звичайної маски», - заявив глава американської фірми Ao Air Мікал Певето.

За словами експертів, ймовірно, це ще один нехитрий спосіб заробити на темі зміні клімату.