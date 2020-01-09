У Мережі обговорюють юних бурштинокопачів (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 10:16

Інтернет-спільнота висміяла дітей, які на Поліссі полюють за сонячним камінням.

Новину передає «Преса України».

На інстаграм-сторінці «rivne_1283» було опубліковано відео, яке викликало обговорення серед інтернет-спільноти. На ньому показано дітей, які забавляются на Поліссі, шукаючи бурштин.

Автор відео – невідомий, також не відома точна локація, де відбулось дійство.

«Пудніми і доверху тако, а бурштин не безкінечний», - з’явилось у коментарях.

«Майбутні жителі Щасливого», - додали у коментарях користувачі, вказуючи на житловий комплекс «Щасливе», що у Рівному, де, як відомо, основні жителі мисливці за сонячним камінням з Полісся.

«Це я живу поряд з цими ось ними всіма???????» - поцікавились у коментарях.

Переглянути цей допис в Instagram Діти і бурштин????‍♂️????‍♂️ #rivne #рівне Допис, поширений Rivne 1283 (@rivne_1283) 8 Січ 2020 р. о 3:53 PST