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У Мережі обговорюють юних бурштинокопачів (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 10:16
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У Мережі обговорюють юних бурштинокопачів (ВІДЕО)

Інтернет-спільнота висміяла дітей, які на Поліссі полюють за сонячним камінням.

Новину передає «Преса України».

На інстаграм-сторінці «rivne_1283» було опубліковано відео, яке викликало обговорення серед інтернет-спільноти. На ньому показано дітей, які забавляются на Поліссі, шукаючи бурштин.

Автор відео – невідомий, також не відома точна локація, де відбулось дійство.

«Пудніми і доверху тако, а бурштин не безкінечний», - з’явилось у коментарях.

«Майбутні жителі Щасливого», - додали у коментарях користувачі, вказуючи на житловий комплекс «Щасливе», що у Рівному, де, як відомо, основні жителі мисливці за сонячним камінням з Полісся.

«Це я живу поряд з цими ось ними всіма???????» - поцікавились у коментарях.

 
 
 
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Діти і бурштин????‍♂️????‍♂️ #rivne #рівне

Допис, поширений Rivne 1283 (@rivne_1283)

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