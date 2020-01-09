У Мережі обговорюють юних бурштинокопачів (ВІДЕО)

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Інтернет-спільнота висміяла дітей, які на Поліссі полюють за сонячним камінням.
Новину передає «Преса України».
На інстаграм-сторінці «rivne_1283» було опубліковано відео, яке викликало обговорення серед інтернет-спільноти. На ньому показано дітей, які забавляются на Поліссі, шукаючи бурштин.
Автор відео – невідомий, також не відома точна локація, де відбулось дійство.
«Пудніми і доверху тако, а бурштин не безкінечний», - з’явилось у коментарях.
«Майбутні жителі Щасливого», - додали у коментарях користувачі, вказуючи на житловий комплекс «Щасливе», що у Рівному, де, як відомо, основні жителі мисливці за сонячним камінням з Полісся.
«Це я живу поряд з цими ось ними всіма???????» - поцікавились у коментарях.
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11:39: Палаючий Боїнг намагались розвернути назад - The Guardian
10:38: Американці представили нову маску для захисту від диму
10:08: Анатолій Шарій прокоментував реакцію нацрадіо на авіакатастрофу в Ірані (ВІДЕО)
10:03: Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти – Ляшко
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