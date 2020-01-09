Анатолій Шарій прокоментував реакцію нацрадіо на авіакатастрофу в Ірані (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 10:08

Анатолій Шарій прокоментував реакцію нацрадіо на авіакатастрофу в Ірані.

Новину передає «Преса України».

Український блогер та журналіст Анатолій Шарій висловив співчуття у зв’язку з загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані. Він також додав, що інцидент є досить дивним, однак висновки щодо справжньої причини катастрофи робити рано.

Журналіст також наголосив, що в Україні моментально відкинули версію теракту, хоча розслідування не було. Шарій припустив, що таким чином українська сторона хоче прислужитись перед певними особами. Ймовірно, американськими.

Шарій також звернув увагу на те, як реагують на новину. Зокрема, національне радіо. У своєму блозі він зазначив, що ситуацію коментують певні «тварини» й коментують дивним чином.

«Я навіть не маю на увазі екс-депутата Бригінця, який розповів, що 185 загиблих українців», - зазначив він.

Шарій додав, що в 2020 році виділено 2 млрд UA: Перший, де захищали Порошенка й критикували Зеленського. Також журналіст згадав представника нацрадіо Богдана Буткевича, який активно й в безглуздій формі виключає версію того, що літак могли збити американці.