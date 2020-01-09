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Політику Олегу Ляшку не сподобалось повідомлення помічниці президента України й тому він вкотре вирішив покритикувати владу.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко розкритикував помічницю президента України Володимира Зеленського. Мова йде про Юлію Мендель. Так, остання, реагуючи на падіння українського літака зазначила у соцмережі наступне: «Це так страшно… Президент терміново повертається у Київ». Таким чином вона повідомила, що український лідер перервав візит в Оман у зв’язку з трагедією в Ірані.
«Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти! Господи, бережи Україну!» - написав постійний критик влади Ляшко.
В результаті інтернет-спільнота вибухнула неоднозначними коментарями. Одні Ляшка підтримали, інші – ні.
«А я ось думаю чому мені страшно було коли ляшко в депутатах був, тепер зрозуміло.....», - відзначили у коментарях.
10:08: Анатолій Шарій прокоментував реакцію нацрадіо на авіакатастрофу в Ірані (ВІДЕО)
10:03: Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти – Ляшко
09:50: Зеленський особисто назвав імена 11 загиблих в авіакатастрофі українців
13:59: Австралійські пожежі забрали життя 1,25 мільярда тварин – WWF
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