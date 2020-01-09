В Україні представили безпілотника-сапера

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 09:59

Стало відомо про чергову вдалу розробку, яка допоможе розміновувати території безпечніше та швидше.

Новину передає «Преса України».

За даними ресурсу АрміяInform, українське підприємство разом з іноземною компанією розробило спец датчики для безпілотників. Вони допомагатимуть виявляти боєприпаси, а також міни калібру 82 і 120 міліметрів з точністю до одного сантиметра.

«Ці датчики монтують на безпілотний літальний апарат типу “коптер”, який виконує обліт необхідної ділянки місцевості на висоті 5-10 метрів і визначає не тільки місце розташування вибухонебезпечних предметів, а й їхні контури. Саме фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки визначали можливості застосування безпілотника в розмінуванні місцевості», - зазначає портал.

Відомо, що безпілотник зі спецдатчиками пройшов успішні випробування. Експерти також наголошують, що датчики безпомилково можуть находити боєприпаси як вдень, так і вночі. Дані з дрону передаються у режимі реального часу, після чого складається карта місцевості з відміченими небезпечними місцями.

Експерти особливо наголошують, що модернізований дрон економить багато часу, порівняно з роботою сапера.