Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський особисто назвав імена 11 загиблих в авіакатастрофі українців
  • Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського літака
  • Міністр висловився з приводу курсу гривні у 2020 році

Королівська родина розлютилась на Гаррі та Меган

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 09:55
Версія для друку
Королівська родина розлютилась на Гаррі та Меган

Британські джерела зауважили, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не повідомляли королівську родину про рішення скласти повноваження.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 січня, британські ЗМІ повідомили, що ні королева Єлизавета, ні принц Чарльз не знали про намір Меган Маркл та принца Гаррі скласти з себе королівські повноваження. Як відзначають журналісти, королівська родина була сильно розчарована. По-перше, такій новині, по-друге, через те, що про новину було повідомлено спочатку публіці у соцмережі.

Королівський інсайдер назвав цю заяву «кричущим» і несправедливим спосособ поводитися з Її Величністю. Королівське джерело також повідомило, що Королева та її родина були «сильно розчаровані». Інше джерело ж зазначило, що вони були не просто розчаровані, а шоковані, засмучені і розлючені на пару.

«Гаррі та Меган вчора ввечері "натиснули на ядерну кнопку" на своїй королівській кар'єрі, оголосивши, що виходять зі своєї фронтової ролі», - зазначили ЗМІ.

Тим часом у Букінгемському палаці повідомили, що дискусії з герцогом та герцогинею Сассекськими на початковій стадії.

«Ми розуміємо їхнє бажання скористатися іншим підходом, але це складні питання, на які знадобиться час для роботи», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері, 8 січня, герцог і герцогиня Сассекські оголосили, що планують відновити кар'єру, потенційно заробляючи мільйони фунтів на рік. Заява з’явилась на їхньому новому сайті. У повідомленні зазначено, що пара не могла заробляти свої власні гроші в якості старших членів королівської сім'ї.

В результаті Гаррі та Меган відмовляться від свого суверенного гранту - гроші, які платники податків дають королеві щороку. Тепер пара вступить в міжнародну мережу знаменитостей. До сих пір Гаррі і Меган було «заборонено отримувати дохід в будь-якій формі».

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції