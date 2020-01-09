Королівська родина розлютилась на Гаррі та Меган

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Британські джерела зауважили, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не повідомляли королівську родину про рішення скласти повноваження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 січня, британські ЗМІ повідомили, що ні королева Єлизавета, ні принц Чарльз не знали про намір Меган Маркл та принца Гаррі скласти з себе королівські повноваження. Як відзначають журналісти, королівська родина була сильно розчарована. По-перше, такій новині, по-друге, через те, що про новину було повідомлено спочатку публіці у соцмережі.
Королівський інсайдер назвав цю заяву «кричущим» і несправедливим спосособ поводитися з Її Величністю. Королівське джерело також повідомило, що Королева та її родина були «сильно розчаровані». Інше джерело ж зазначило, що вони були не просто розчаровані, а шоковані, засмучені і розлючені на пару.
«Гаррі та Меган вчора ввечері "натиснули на ядерну кнопку" на своїй королівській кар'єрі, оголосивши, що виходять зі своєї фронтової ролі», - зазначили ЗМІ.
Тим часом у Букінгемському палаці повідомили, що дискусії з герцогом та герцогинею Сассекськими на початковій стадії.
«Ми розуміємо їхнє бажання скористатися іншим підходом, але це складні питання, на які знадобиться час для роботи», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора ввечері, 8 січня, герцог і герцогиня Сассекські оголосили, що планують відновити кар'єру, потенційно заробляючи мільйони фунтів на рік. Заява з’явилась на їхньому новому сайті. У повідомленні зазначено, що пара не могла заробляти свої власні гроші в якості старших членів королівської сім'ї.
В результаті Гаррі та Меган відмовляться від свого суверенного гранту - гроші, які платники податків дають королеві щороку. Тепер пара вступить в міжнародну мережу знаменитостей. До сих пір Гаррі і Меган було «заборонено отримувати дохід в будь-якій формі».
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13:59: Австралійські пожежі забрали життя 1,25 мільярда тварин – WWF
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