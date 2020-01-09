Зеленський особисто назвав імена 11 загиблих в авіакатастрофі українців

Аня Мартинюк 09 січня 2020, 09:50

Президент України також розповів про подальший план дій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 січня, президент Укрїани вкотре висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі. Український лідер також назвав імена 11 жертв. Це Володимир Гапоненко, Олексій Наумкін, Сергій Хоменко, Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб, Олена Малахова, Ольга Кобюк.

«Їх родинам держава надасть усю необхідну допомогу. 9 січня оголошено днем національної жалоби. Я також виголошую співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії», - додав президент.

Зеленський особливо наголосив, що безперечним пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи.

«Ми обов’язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації ісламської республіки Іран», - додав він, зауваживши, що в Ірані також працюватимуть українські фахівці.

Зеленський також пообіцяв, що в Україні проведуть перевірку стану літаків.