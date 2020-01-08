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У WWF вважають, що втрати живої природи в Австралії колосальні. Експерти також попередили, що деякі тварини опинилися на межі вимирання.
Новину передає «Преса України».
Представники австралійської філії Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) повідомили, що пожежі, які щорічно виникають на материку в результаті посухи, забрали життя близько 1,25 мільярда тварин.
«За оцінкою WWF-Австралія, приблизно 1,25 мільярда тварин могли загинути прямо або опосередковано внаслідок пожеж, що спалили 8,4 мільйона гектарів по всій Австралії (еквівалентно площі всієї країни Австрії)», - йдеться у повідомленні.
Представники організації додали, що тепер на відновлення постраждалих лісів підуть десятиліття й навіть більше, деякі види тварин можуть опинитися на межі вимирання.
Як повідомлялось раніше, австралійські фермери повідомили, що почали створювати братські могили для світських тварин, побоюючись спалаху епідемій.
13:59: Австралійські пожежі забрали життя 1,25 мільярда тварин – WWF
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