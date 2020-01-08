Поблизу іранської АЕС стався землетрус

Австралійські пожежі забрали життя 1,25 мільярда тварин – WWF 13:59
Не треба критикувати українську владу за не скасоване авіасполучення з Іраном - політолог 12:37
У США не підтвердили загибель 80 військових внаслідок атаки Ірану 12:04
Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського літака 09:59
Пропагандистка Скабеєва проміняла російський відпочинок на європейський 14:09
Австралійські фермери показали жахливі наслідки сезонних пожеж (ВІДЕО) 18+ 13:39
Електронні сигарети разом з традиційними збільшують ризик виникнення інсульту 12:46
ЮНЕСКО заступилось за культурну спадщину Ірану на тлі палаючого конфлікту 12:19
Samsung продемонстрував бота Ballie, який стежить за людьми 11:25
Kyiv vs. Kiev: Стенфордський журнал розповів про важливість правильного написання «Київ» англійською 10:48
В Омані могла обговорюватись масштабна угода щодо ринку української землі – політолог 10:02
Іран став епіцентром тривожних подій. На цей раз землетрус сколихнув регіон, де знаходиться АЕС.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що поблизу Іранської атомної електростанції Бушер стався землетрус магнітудою 4,9 бала. А саме в 9,5 км на південний схід від Бораджана і в 64 км від місця, пов'язаного з суперечливою ядерною програмою Ірану.
Негайних повідомлень про жертв чи постраждалих не надходило.
Раніше сьогодні ж у Тегерані розбився український пасажирський літак. На жаль, усі, хто знаходився на борту, загинули. Мова йде про 177 людей. Також сьогодні військово-повітряні сили Ісламської Республіки випустили понад десяток балістичних ракет на військові бази в Іраку, де розміщуються американські сили.
13:59: Австралійські пожежі забрали життя 1,25 мільярда тварин – WWF
12:37: Не треба критикувати українську владу за не скасоване авіасполучення з Іраном - політолог
12:04: У США не підтвердили загибель 80 військових внаслідок атаки Ірану
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.