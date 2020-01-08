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Поблизу іранської АЕС стався землетрус

Аня Мартинюк 08 січня 2020, 13:32
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Поблизу іранської АЕС стався землетрус

Іран став епіцентром тривожних подій. На цей раз землетрус сколихнув регіон, де знаходиться АЕС.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що поблизу Іранської атомної електростанції Бушер стався землетрус магнітудою 4,9 бала. А саме в 9,5 км на південний схід від Бораджана і в 64 км від місця, пов'язаного з суперечливою ядерною програмою Ірану.

Негайних повідомлень про жертв чи постраждалих не надходило.

Раніше сьогодні ж у Тегерані розбився український пасажирський літак. На жаль, усі, хто знаходився на борту, загинули. Мова йде про 177 людей. Також сьогодні військово-повітряні сили Ісламської Республіки випустили понад десяток балістичних ракет на військові бази в Іраку, де розміщуються американські сили.

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