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Hyundai представив літаючий Uber

Аня Мартинюк 08 січня 2020, 12:59
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Hyundai представив літаючий Uber

Hyundai та Uber співпрацюватимуть. Їх мета – дати людям літаюче електричне таксі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що південнокорейський виробник авто Hyundai буде виробляти для Uber авіаттаксі. Воно вміщатиме 4 пасажирів з пілотом та долатиме відстань до 96 кілометрів. 

Концепт електричного літака був вперше представлений на виставці Consumer Electronics Show (CES) у Лас-Вегасі.

«Ми досягаємо неухильного прогресу в напрямку запуску Uber Air до 2023 року», - прокоментував Ерік Еллісон, керівник Uber Elevate.

Ейсун Чунг, виконавчий віце-голова Hyundai, в свою чергу додав, що потрібен час для прийняття відповідних законів та систем, які дозволять пустити Uber Air в дію.

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