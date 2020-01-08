Hyundai представив літаючий Uber

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Hyundai та Uber співпрацюватимуть. Їх мета – дати людям літаюче електричне таксі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що південнокорейський виробник авто Hyundai буде виробляти для Uber авіаттаксі. Воно вміщатиме 4 пасажирів з пілотом та долатиме відстань до 96 кілометрів.
Концепт електричного літака був вперше представлений на виставці Consumer Electronics Show (CES) у Лас-Вегасі.
«Ми досягаємо неухильного прогресу в напрямку запуску Uber Air до 2023 року», - прокоментував Ерік Еллісон, керівник Uber Elevate.
Ейсун Чунг, виконавчий віце-голова Hyundai, в свою чергу додав, що потрібен час для прийняття відповідних законів та систем, які дозволять пустити Uber Air в дію.
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