Не треба критикувати українську владу за не скасоване авіасполучення з Іраном - політолог

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Олександр Кочетков відреагував на критику, яка обвалилась на українську владу на тлі авіакатастрофи пасажирського літака.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, політолог Олександр Кочетков прокоментував авіакатастрофу українського літака МАУ, який впав у Тегерані. У соцмережі він зазначив, що поділяє скорботу з рідними і близькими загиблих і не підтримує критики в бік української влади. Зокрема за те, що не було скасовано авіасполучення між Україною та Іраном.
«Навіть США, які і спровокували нинішнє загострення, скасували польоти своїх літаків в цьому районі тільки сьогодні, вже після аварії нашого рейсу. Знову-таки, по практиці авіакомпаній, якщо літак знаходиться в зоні бойових дій, його все одно намагаються вивести звідти своїм ходом, вибравши найбільш безпечний курс. Але в даному випадку катастрофа сталася відразу після зльоту, тобто, ніяка зміна курсу не могла допомогти», - пояснив Кочетков.
Політолог також порадив дочекатися результатів розслідування. Особливо тим, хто хоче знайти і затаврувати винних.
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