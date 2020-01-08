Не треба критикувати українську владу за не скасоване авіасполучення з Іраном - політолог

Аня Мартинюк 08 січня 2020, 12:37

Олександр Кочетков відреагував на критику, яка обвалилась на українську владу на тлі авіакатастрофи пасажирського літака.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, політолог Олександр Кочетков прокоментував авіакатастрофу українського літака МАУ, який впав у Тегерані. У соцмережі він зазначив, що поділяє скорботу з рідними і близькими загиблих і не підтримує критики в бік української влади. Зокрема за те, що не було скасовано авіасполучення між Україною та Іраном.

«Навіть США, які і спровокували нинішнє загострення, скасували польоти своїх літаків в цьому районі тільки сьогодні, вже після аварії нашого рейсу. Знову-таки, по практиці авіакомпаній, якщо літак знаходиться в зоні бойових дій, його все одно намагаються вивести звідти своїм ходом, вибравши найбільш безпечний курс. Але в даному випадку катастрофа сталася відразу після зльоту, тобто, ніяка зміна курсу не могла допомогти», - пояснив Кочетков.

Політолог також порадив дочекатися результатів розслідування. Особливо тим, хто хоче знайти і затаврувати винних.