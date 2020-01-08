У США не підтвердили загибель 80 військових внаслідок атаки Ірану

Аня Мартинюк 08 січня 2020, 12:04

Поки іранські ЗМІ стверджують, що успішно ліквідували 80 американців-терористів в Іраку, Штати стверджують протилежне.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, іранське державне телебачення повідомило, що 80 «американських терористів», тобто військових США, загинули під час ракетних ударів по військових базах в Іраку. За попередніми даними, було випущено 15 балістичних ракет й жодна з них не була перехоплена.

Державне телебачення, посилаючись на джерела Революційної гвардії, також заявило, що Іран має ще 100 цілей, якщо Вашингтон бажатиме відплати. Також зазначається, що американські вертольоти та військова техніка були "сильно пошкоджені".

Тим часом у США заявили, що жертв серед військових немає, адже вони встигли заховатися у бункерах.

Нагадаємо, Іран розпочав ракетні атаки на американські сили під керівництвом Іраку сьогодні рано вранці. Таким чином Іран мститься за американський удар безпілотником, в результаті якого загинув іранський генерал Кассем Солеймані. У США останнього назвали терористом. В результаті парламент Ірану прирівняв до терористичної організації Пентагон та військових США.