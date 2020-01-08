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Путін поїхав в Сирію до Асада

Аня Мартинюк 08 січня 2020, 11:26
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Путін поїхав в Сирію до Асада

Володимир Путін вирішив без попередження відвідати охоплену тривалою війною Сирію. Стало відомо, чим займався лідер Кремля.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін відвідав Сирію. Так, кремлівський лідер провів незаплановану зустріч з сирійським колегою Башаром аль-Асадом.

За даними ЗМІ, Путін та Асад слухали доповіді військових про стан справ в різних регіонах Сирії. Згодом лідери двох країн провели переговори. 

«Зараз можна з упевненістю констатувати - пройдено величезну відстань на шляху відновлення сирійської державності і територіальної цілісності країни», - зазначив Путін.

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