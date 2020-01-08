В авіакатастрофі в Ірані загинули громадяни 7 країн

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Стало відомо, що кількість загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані становить 11 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 січня, в РНБО повідомили, що пасажирське судно Boeing 737 авіакомпанії МАУ перевозило 168 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих представники 7 країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії.
Голова МЗС України Вадим Пристайко уточнив, що 82 загиблих – громадяни Ірану, 63 – Канади, 2 – України плюс 9 членів екіпажу, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини, 3 – Великої Британії.
«Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування», - також написав він.
Тим часом інтернет-спільнота припустила, що насправді серед загиблих може бути більше українців, оскільки до громадян Ірану могли віднести жінок, які вийшли заміж та змінили громадянство. У Мережі також з’явилися списки загиблих українців в авіакатастрофі, однак офіційні джерела їх ще не представляли.
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