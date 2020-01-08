Стало відомо, яка дієта допомогла Адель схуднути

Аня Мартинюк 08 січня 2020, 10:26

Співачка Адель шокувала прихильників зміною образу. Знаменитість сильно схудла. Стало відомо, що їй допомогло привести себе у форму.

Новину передає «Преса України».

Британські ЗМІ взяли інтерв’ю у тренера, яка допомогла відомій співачці Адель схуднути до непізнаваності. Так, 31-річній виконавиці допомагала «майстер зі створення завидних тіл» Каміла Гудіс.

За словами Каміли, успіх – це правильна дієта. Адель дотримується дієти під назвою «Sirtfood», яка зосереджена на рослинних продуктах, таких як капуста та гречка.

До слова, в інтернет-біографії Каміли Гудіс йдеться про те, що вона використовує різноманітні вправи з пілатесу та основні силові тренування. Тренер з фітнесу також підтвердила, що вправи не до вподоби Адель.

«Я не вірю, що їй дуже сподобалися фізичні вправи, але вона змінила спосіб життя, і я вважаю, що на 90 відсотків дотримувалася дієти», - розповіла вона.