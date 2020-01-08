Стало відомо, яка дієта допомогла Адель схуднути

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Співачка Адель шокувала прихильників зміною образу. Знаменитість сильно схудла. Стало відомо, що їй допомогло привести себе у форму.
Новину передає «Преса України».
Британські ЗМІ взяли інтерв’ю у тренера, яка допомогла відомій співачці Адель схуднути до непізнаваності. Так, 31-річній виконавиці допомагала «майстер зі створення завидних тіл» Каміла Гудіс.
За словами Каміли, успіх – це правильна дієта. Адель дотримується дієти під назвою «Sirtfood», яка зосереджена на рослинних продуктах, таких як капуста та гречка.
До слова, в інтернет-біографії Каміли Гудіс йдеться про те, що вона використовує різноманітні вправи з пілатесу та основні силові тренування. Тренер з фітнесу також підтвердила, що вправи не до вподоби Адель.
«Я не вірю, що їй дуже сподобалися фізичні вправи, але вона змінила спосіб життя, і я вважаю, що на 90 відсотків дотримувалася дієти», - розповіла вона.
09:59: Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського літака
14:09: Пропагандистка Скабеєва проміняла російський відпочинок на європейський
13:39: Австралійські фермери показали жахливі наслідки сезонних пожеж (ВІДЕО) 18+
12:46: Електронні сигарети разом з традиційними збільшують ризик виникнення інсульту
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