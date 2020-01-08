Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського літака

Аня Мартинюк 08 січня 2020, 09:59

Володимир Зеленський висловив слова співчуття сім’ям загиблих пасажирів літака МАУ, який впав у Тегерані. Він також попередив, що точні списки загиблих будуть представлені найближчим часом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 січня, у Тегерані розбився український літак МАУ. На його борту за попередніми даними знаходилось 180 людей. Однак ця інформація уточнюється, адже у РНБО заявили, що реєстрацію пройшли 168 пасажирів. Також на борту було 9 членів екіпажу. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

«Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу», - написав український лідер у соцмережі.

Згодом він додав, що МЗС готує списки пасажирів, які сіли у літак. Їх оприлюднять згодом. За словами Зеленського, в аеропорту «Імам Хомейні» наразі перебувають посол і консул України в Ірані.

«За моїм дорученням апарат РНБО створив оперативний штаб. Спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту», - написав він.

Зеленський особливо закликав не висувати неперевірених версій щодо катастрофи до офіційних повідомлень. Раніше іранські ЗМІ IRNA повідомили, що пасажирське судно розбилось через загоряння двигуна внаслідок несправності.

Нагадаємо, літак Boeing 737 перестав давати сигнал через дві хвилини після взльоту. Повітряне судно прямувало у Київ. У Мережі з’явилось відео падіння літака.