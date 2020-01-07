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Український блогер звернув увагу на те, що пропагандистка Кремля Ольга Скабеєва відпочиває у «загниваючій Європі».
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що ведуча російського пропагандистського шоу «60 минут» Ольга Скабеєва відправилась на відпочинок у Європу. Фото з елітного відпочинку вона оприлюднила у соцмережі. Їх також представив український блогер Анатолій Штефан.
«Російські проп@gang@ни і «патріоти» вважають за краще жити і відпочивати у загниваючій Європі, а не в процвітаючій роіссі. Зливний бачок-Скабеева зі своїм сином проводять новорічні свята в Європі, а не на курортах залісся», - написав він.
Нагадаємо, контрольовані російські ЗМІ часто у своїх сюжетах критикують Європу та США.
14:09: Пропагандистка Скабеєва проміняла російський відпочинок на європейський
13:39: Австралійські фермери показали жахливі наслідки сезонних пожеж (ВІДЕО) 18+
12:46: Електронні сигарети разом з традиційними збільшують ризик виникнення інсульту
12:19: ЮНЕСКО заступилось за культурну спадщину Ірану на тлі палаючого конфлікту
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10:48: Kyiv vs. Kiev: Стенфордський журнал розповів про важливість правильного написання «Київ» англійською
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