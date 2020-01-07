Аня Мартинюк 07 січня 2020, 14:09

Український блогер звернув увагу на те, що пропагандистка Кремля Ольга Скабеєва відпочиває у «загниваючій Європі».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що ведуча російського пропагандистського шоу «60 минут» Ольга Скабеєва відправилась на відпочинок у Європу. Фото з елітного відпочинку вона оприлюднила у соцмережі. Їх також представив український блогер Анатолій Штефан.

«Російські проп@gang@ни і «патріоти» вважають за краще жити і відпочивати у загниваючій Європі, а не в процвітаючій роіссі. Зливний бачок-Скабеева зі своїм сином проводять новорічні свята в Європі, а не на курортах залісся», - написав він.

Нагадаємо, контрольовані російські ЗМІ часто у своїх сюжетах критикують Європу та США.