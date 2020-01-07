Австралійські фермери показали жахливі наслідки сезонних пожеж (ВІДЕО) 18+

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 13:39

На жаль, десятки тисяч домашніх тварин згоріли заживо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, іноземні ЗМІ показали відео, на якому зафіксовано наслідки масштабних пожеж в Австралії. Зокрема, фермери розповіли, що втратили все своє поголів’я. Мова йде про десятки тисяч тварин.

«Ми, фермери, почали копати братські могили, це жахливе видовище. Треба пам’ятати, що туші тварин ставлять під загрозу біобезпеку, ми мусимо оперативно реагувати», - розповів один з фермерів з Батлоу.

За даними ЗМІ, у землю довелось закопати понад 100 000 овець і великої рогатої худоби. Відомо, що держава запропонувала постраждалим 100 ветеринарів для евтаналізації худоби, яка травмувалась.

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