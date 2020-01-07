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На жаль, десятки тисяч домашніх тварин згоріли заживо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, іноземні ЗМІ показали відео, на якому зафіксовано наслідки масштабних пожеж в Австралії. Зокрема, фермери розповіли, що втратили все своє поголів’я. Мова йде про десятки тисяч тварин.
«Ми, фермери, почали копати братські могили, це жахливе видовище. Треба пам’ятати, що туші тварин ставлять під загрозу біобезпеку, ми мусимо оперативно реагувати», - розповів один з фермерів з Батлоу.
За даними ЗМІ, у землю довелось закопати понад 100 000 овець і великої рогатої худоби. Відомо, що держава запропонувала постраждалим 100 ветеринарів для евтаналізації худоби, яка травмувалась.
Увага! Відео містить матеріал, зміст якого може бути неприємним.
13:39: Австралійські фермери показали жахливі наслідки сезонних пожеж (ВІДЕО) 18+
12:46: Електронні сигарети разом з традиційними збільшують ризик виникнення інсульту
12:19: ЮНЕСКО заступилось за культурну спадщину Ірану на тлі палаючого конфлікту
11:25: Samsung продемонстрував бота Ballie, який стежить за людьми
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10:02: В Омані могла обговорюватись масштабна угода щодо ринку української землі – політолог
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