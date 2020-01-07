Влада Ірану оголосила військових США терористами

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Напруга між Іраном та США зростає. Парламент ісламської республіки підтримав визнання американських військових та Пентагону терористами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, парламент Ірану одноголосно проголосував за законопроект, в якому Пентагон та Армія США прирівнюються до терористів. Таке рішення було прийняте після того, як Вашингтон ліквідував іранського генерала Касема Сулеймані.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав розпорядження вбити Сулеймані, називаючи його терористом. В результаті іранського генерала підірвали 2 січня в аеропорту Багдаду.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї гостро відреагував на такий хід подій. Він пообіцяв помститу за вбивство Сулеймані. В свою чергу Дональд Трамп заявив, що в такому разі будуть атаковані культурні спадщини Ірану.
14:09: Пропагандистка Скабеєва проміняла російський відпочинок на європейський
13:39: Австралійські фермери показали жахливі наслідки сезонних пожеж (ВІДЕО) 18+
12:46: Електронні сигарети разом з традиційними збільшують ризик виникнення інсульту
12:19: ЮНЕСКО заступилось за культурну спадщину Ірану на тлі палаючого конфлікту
11:25: Samsung продемонстрував бота Ballie, який стежить за людьми
10:48: Kyiv vs. Kiev: Стенфордський журнал розповів про важливість правильного написання «Київ» англійською
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