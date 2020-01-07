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Поки люди використовують електронні сигарети в якості альтернативи традиційним, меншої шкоди здоров’ю не завдають, а навіть навпаки.
Новину передає «Преса України».
Вчений Таран Парех з відділу медичного управління та політики в Університеті Джорджа Мейсона, Ферфакс, штат Вірджинія, США, попередив, що електронні сигарети, як і звичні, шкодять здоров’ю. Зокрема, збільшують ризик виникнення інсульту.
«Наразі спостерігається епідемія електронних сигарет. Однак наше нове дослідження показало, що у молодих людей, які курять сигарети плюс електронні сигарети, майже вдвічі більше шансів на інсульт порівняно з нинішніми курцями, які лише курять традиційні сигарети, і майже втричі більше шансів, ніж у людей, які не курять взагалі», - розповів він.
Ми лише починаємо розуміти наслідки електронних сигарет для здоров'я. Але наразі достатньо фактів, які свідчать про те, що це не є здоровий спосіб кинути палити.
13:39: Австралійські фермери показали жахливі наслідки сезонних пожеж (ВІДЕО) 18+
12:46: Електронні сигарети разом з традиційними збільшують ризик виникнення інсульту
12:19: ЮНЕСКО заступилось за культурну спадщину Ірану на тлі палаючого конфлікту
11:25: Samsung продемонстрував бота Ballie, який стежить за людьми
10:48: Kyiv vs. Kiev: Стенфордський журнал розповів про важливість правильного написання «Київ» англійською
10:02: В Омані могла обговорюватись масштабна угода щодо ринку української землі – політолог
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