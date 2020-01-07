Електронні сигарети разом з традиційними збільшують ризик виникнення інсульту

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 12:46

Поки люди використовують електронні сигарети в якості альтернативи традиційним, меншої шкоди здоров’ю не завдають, а навіть навпаки.

Новину передає «Преса України».

Вчений Таран Парех з відділу медичного управління та політики в Університеті Джорджа Мейсона, Ферфакс, штат Вірджинія, США, попередив, що електронні сигарети, як і звичні, шкодять здоров’ю. Зокрема, збільшують ризик виникнення інсульту.

«Наразі спостерігається епідемія електронних сигарет. Однак наше нове дослідження показало, що у молодих людей, які курять сигарети плюс електронні сигарети, майже вдвічі більше шансів на інсульт порівняно з нинішніми курцями, які лише курять традиційні сигарети, і майже втричі більше шансів, ніж у людей, які не курять взагалі», - розповів він.

Ми лише починаємо розуміти наслідки електронних сигарет для здоров'я. Але наразі достатньо фактів, які свідчать про те, що це не є здоровий спосіб кинути палити.