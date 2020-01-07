ЮНЕСКО заступилось за культурну спадщину Ірану на тлі палаючого конфлікту

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 12:19

Після погроз Дональда Трампа знищити об’єкти культурної спадщини Ірану, в ЮНЕСКО та ООН закликали лідера США дотримуватись підписаних раніше конвенцій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, Агентство культури ООН закликало дотримуватися міжнародних конвенцій про охорону культурних цінностей на тлі погроз президента США Дональса Трампа атакувати культурні місця Ірану.

З відповідною заявою виступила голова Паризької організації ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) Одрі Азулай. Таким чином вона відповіла на заяву Трампа, який в суботу, 4 січня, пригрозив напасти на 52 об’єкти в Ірані, включаючи культурні ікони, якщо Тегеран помститься за вбивство іранського генерала Касем Солеймані.

«Ми примітили 52 іранських об’єкта, деякі на дуже високому рівні і важливі для Ірану та іранської культури», - зазначив Трамп.

Одрі Азулай тим часом також нагадала, що США та Іран підписали конвенції про охорону культурних цінностей та світової спадщини у разі конфлікту, що означало, що вони не можуть «навмисно» вживати жодних заходів для шкоди культурній та природній спадщині інших країн.

Вона також вказала, що Резолюція Ради Безпеки ООН 2347, яка була прийнята одноголосно в 2017 році, засуджує акти знищення культурної спадщини.