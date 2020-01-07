Мосійчук потролив «Петра Порошенка Мальдівського»

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Петро Порошенко нарвався на критику збоку інтернет-спільноти. Так, представникам Мережі не сподобалось, що лідер ПЄС «погавкує» в бік Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Інтернет-спільнота висміяла пост колишнього президента України Петра Порошенка. Останній у своєму твітері залишив повідомлення на тлі масових пожеж в Австралії. Так, він вирішив натякнути на те, що президент Володимир Зеленський перебуває не там де треба, в Омані.
«Саме час підняти слухавку і набрати прем’єр-міністра Моррісона. Запропонувати допомогу і українських рятувальників! Останні роки Австралія відчувала близькість трагедії України з протидії російській агресії. Не будьте в омані — події в Австралії загрожують глобальними наслідками», - написав одіозний політик.
В результаті колишній радикал Ігор Мосійчук представив яскравий коментар до посту від інтернет-спільноти: «Те відчуття, коли Петро Мальдівський тролить Володимира Оманського».
Це не єдиний коментар, який залишили під постом Порошенка.
«Шо там на Мальдівах? Ок було? Накупалися, трололо?» - з’явилось у коментарях.
«Ідіот, хто пише тобі ці твіти?» - поцікавилась інтернет-спільнота.
«А сам Порошенко, який зараз плаває і не тоне, знає що від його імені тут пишуть?» - також з’явилось у коментарях.
«Як же ти переживаєш за Австралію)) за Україну тобі ніколи думати головне награбувати побільше, чмо», - нагадали небайдужі українці.
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