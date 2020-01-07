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Технологічний гігант Samsung представив бота, який може стати помічником для людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, компанія Samsung представила свій винахід – бота на ім’я Ballie. Його мета – стежити за людьми. Новинка була представлена на CES 2020. Так, Баллі схожий на тенісний м'яч. Він може котитися та подавати звукові сигнали.
У пристрої є вбудована камера, яка дозволяє знімати та зберігати "особливі моменти". Про це розповів південнокорейський технічний гігант перед слухачами на шоу, яке пройшло у Лас-Вегасі.
«Я люблю цього хлопця», - сказав президент і виконавчий директор H S Kim, коли Баллі переслідував його на сцені.
Відомо, що Баллі є фітнес-помічником, він також може допомагати у домашніх справах. Наприклад, він може активувати розумні пристрої для дому, такі як роботизовані вакууми, коли визначить, що це потрібно зробити.
У соціальних мережах пристрій вже порівнювали із супутниками-роботами з кількох фільмів - у тому числі BB-8 з останніх трилогічних фільмів «Зоряні війни».
На запитання, чому зараз настав правильний час запустити такого особистого робота, речник Samsung Бенджамін Браун сказав BBC: «Є дві технології, які допомагають Баллі оживати. Одна - штучний інтелект, а інша - 5G».
12:19: ЮНЕСКО заступилось за культурну спадщину Ірану на тлі палаючого конфлікту
11:25: Samsung продемонстрував бота Ballie, який стежить за людьми
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