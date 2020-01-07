Kyiv vs. Kiev: Стенфордський журнал розповів про важливість правильного написання «Київ» англійською

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 10:48

Некомерційний, безпартійний студентський журнал Stanford Politics Стенфордського університету представив свіжу статтю, присвячену Україні. Стаття має назву «Kyiv vs. Kiev: Що два слова означають для української незалежності».

Новину передає «Преса України».

Автор статті Катерина Бучацьки зазначає, що у 2014 році російські війська без розпізнавальних знаків вторглися і анексували Кримський півострів на півдні України. Обгрунтування цього, за словами президента Росії Володимира Путіна, було простим. Українці і росіяни це один народ. Україна і Росія це одна нація. Це було не «вторгнення», а «освоєння» території.

У статті згадується Революція гідності, під час якої загинули близько 125 людей, та втеча Віктора Януковича.

«Близько 125 людей загинули, борючись за свободу України під час Майданської революції, і все більше і більше вмирають кожен день на східному кордоні України, під час війни з Росією. Після вторгнення Путін назвав недавно затребувану територію на східному кордоні «Новоросією». Міжнародне співтовариство широко засуджує дії Путіна в Україні і намагається підтримати незалежність країни. Тим не менш, багато союзники як і раніше роблять вирішальну помилку, яка підсилює панування Росії в регіоні», - йдеться у статті.

Авторка наголошує, що українці наполягають на тому, щоб Київ англійською писали Kyiv, а не Kiev.

«Після все більшого акценту на українській культурної самобутності та незалежності український уряд і народ вимагають, щоб написання було виправлено. Багато світових газети, організації і люди в усьому світі все ще використовують традиційний російський правопис столиці України – Києва», - відзначає вона.

У статті наголошується, що перетин між мовою і українським суверенітетом простежується століттями. Між 18 і 20 століттями Україна належала Російській імперії. Однак до цього її землі належали Польщі, яка успадкувала її в 1569 році від Великого князівства Литовського. До колоніального правління Україна була домом для Київської Русі, надзвичайно процвітаючої держави. Це зробило контроль над українською територією надзвичайно цінним через її родючий грунт і природні ресурси. Проте, концепція сильної, єдиної української ідентичності ускладнила контроль над країною. Хоча поляки і росіяни обидва хотіли претендувати на Україну як на власну, було ясно, що Україна не є ні польською, ні російською. Вона була українською. Імператорські держави прагнули знищити цю відмінну українську ідентичність і культуру.

Різниця в правописі може здатися тривіальною на поверхні, але вона являє собою глибоку історію гноблення. Російські та інші колоніальні держави витратили століття, щоб переконатися, що українська національна ідентичність не визнана в глобальному масштабі, і вони не хочуть відмовлятися від свого правління. Світова спільнота продовжує свої зусилля, не визнаючи правильного українського правопису столиці. Бездіяльність у зміні способу, яким глобальні організації пишуть Kiev, незважаючи на українські заклики до виправлення, відображає ставлення байдужості у всьому світі до української державності. Великі американські новинні канали, такі як CNN, CBS і Fox News, ще не визнали зміни в правописі. У 2018 році Міністерство закордонних справ України почало глобальну кампанію в соціальних мережах #KyivNotKiev, намагаючись привернути увагу до правильного написання міста. В інших колишніх колонізованих країнах зміни імені були широко прийняті. Цейлон став Шрі-Ланкою, Бомбей став Мумбаї. Проте, заперечення України, мабуть, не заслуговують такого ж розгляду, оскільки світові ЗМІ не вжили жодних дій, щоб змінити написання назви до цього року. Великі видання,такі як New York Times і Wall Street Journal, тільки недавно почали прислухатися до закликів українців щодо написання Києва.

Продовжувати посилатися на українську столицю по-російськи - це ще одна поступка України Кремлю, і разом з цим наступають відчутні наслідки. Якби українська державність була більш конкретно визначена, можливо, Росії було б не так легко взяти кордон і анексувати Кримський півострів.

«Ця битва за дві букви - всього лише мікрокосм історичної і все ще триваючої культурної битви, яку Росія вела за Україну, і результат буде мати наслідки для майбутнього Європи і міжнародного порядку», - додала автор.