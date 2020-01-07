В Омані могла обговорюватись масштабна угода щодо ринку української землі – політолог

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Олександр Кочетков вирішив пролити світло на «відпочинок» Зеленського в Омані.
Новину передає «Преса України».
Український політолог Олександр Кочетков відреагував на гучну поїздку президента Володимира Зеленського в Оман спочатку начебто на відпочинок, а згодом, як виявилось, з офіційним візитом. За словами політолога, український лідер не може таємно куди-небудь відправитись, адже його постійно супроводжує охорона.
«А якщо є перетин кордону, то обов'язково включається в справу протокол, навіть якщо візит суто приватний. Це не ми придумали, так в світі заведено. По-друге, в Омані-то і відпочивати толком ніде. В Еміратах по сусідству для відпочинку все куди пристосованіше, престижніше», - додав він.
Кочетков особливо наголосив, що султанат Оман щонайменше двадцять років є серед близькосхідних гравців, які всерйоз цікавляться вкладенням в українську землю.
«Тому що керівництво султанату думає про майбутнє і хоче деверсифікувати доходи країни, так як їх нафта і газ - не вічні. Не здивуюся, якщо обговорюється якась масштабна угода, що стосується ринку нашої землі, яка зажадала прямого контакту з першою особою України. Про це говорить ряд непрямих ознак, зокрема, наполегливі зусилля ОП (Офісу президента – ред.) хоч в завуальованому вигляді, але протягнути можливість покупки землі юридичними особами», - розповів Кочетков.
Підсумовуючи він ще раз наголосив, що порівнювати розкішний відпочинок Зеленського та яхтовий круїз Порошенка не варто, бо це зовсім різні речі.
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