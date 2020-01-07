Міністр висловився з приводу курсу гривні у 2020 році

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Тимофій Мілованов написав пост, у якому висловив думку з приводу курсових гірок в Україні. Так, він відповів, на що чекати у 2020 році.
Новину передає «Преса України».
Міністр економіки та сільського господарства Тимофій Мілованов зазначив у соцмережі, що у 2020 році нацвалюту чекають зміни. За його словами, курс гривні залежатиме від розвитку економіки й вгадати, яким буде курс, не може ніхто.
«При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють і ті хто програють. Це нормально. Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалась тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад в 1998, 2008 чи 2014 роках», - зазначив він.
Тимофій Мілованов нагадав, що курс реагує на зміни в Україні або світі. НБУ в силі притримати курс, однак він, як і інші центробанки світу, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу.
«В попередньому пості я писав, що бізнесам варто хеджуватись проти зміни курсу, а не намагатись його вгадати. Вгадати курс не може ніхто», - підсумував міністр.
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