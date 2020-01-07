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Бред Пітт підтвердив, що наразі не має пари

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 09:22
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Бред Пітт підтвердив, що наразі не має пари

Зірка кіно Бред Пітт розповів також, чому його переслідують «жовті ЗМІ».

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, голлівудська зірка Бред Пітт заявив, що не перебуває у відносинах. Зокрема, така заява прозвучала під час інтерв’ю Марку Марону.

«Я просто сміттєвий корм, ймовірно, через кризу в особистому житті», - зазначив 56-річний Пітт, маючи на увазі жовту пресу, яка постійного його переслідує з часів розлучення з Анджеліною Джолі.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Бред Пітт начебто зустрічається з Шарліз Терон. Останню також називають головним «ворогом» Анджеліни Джолі.

 

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