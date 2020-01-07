Бред Пітт підтвердив, що наразі не має пари

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 09:22

Зірка кіно Бред Пітт розповів також, чому його переслідують «жовті ЗМІ».

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, голлівудська зірка Бред Пітт заявив, що не перебуває у відносинах. Зокрема, така заява прозвучала під час інтерв’ю Марку Марону.

«Я просто сміттєвий корм, ймовірно, через кризу в особистому житті», - зазначив 56-річний Пітт, маючи на увазі жовту пресу, яка постійного його переслідує з часів розлучення з Анджеліною Джолі.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Бред Пітт начебто зустрічається з Шарліз Терон. Останню також називають головним «ворогом» Анджеліни Джолі.