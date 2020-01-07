Українські марки стали найкращими в Європі

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 08:14

«Лелека білий» і «Соловей східний» підкорили серця філателістів.

Новину передає «Преса України».

В «Укрпошті» напередодні Нового року розповіли, що українські марки перемогли в конкурсі «Краща марка Європи - вибір колекціонера 2019». Зокрема, переможне місце вибороли творіння художниці Наталії Кохаль «Лелека білий» і «Соловей східний».

«Завдяки вашій підтримці, українські поштові марки за програмою Європа на тему «Птахи»: «Лелека білий» та «Соловейко східний» авторства Наталії Кохаль стали лідерами голосування та здобули золото. Бажаємо, щоб і 2020 рік для всіх став роком перемог!» - йдеться у повідомленні.

Повний список переможців та переможених виглядає наступним чином:

1. Україна

2. Джерсі

3. Молдова

4. Словенія

5. Греція

6. Андорра (іспанська пошта)

7. Азорські острови

8. Фінляндія

9. Ісландія

10. Росія

11. Боснія та Герцеговина (хорватська пошта)

12. Іспанія

13. Гренландія

Українська інтернет-спільнота привітала такий хід подій та досі продовжує залишати позитивні коментарі під постом «Укрпошти». Тим часом представники компанії-оператора поштового зв’язку зазначили, що філателістичну продукцію можна придбати в інтернет-магазині Укрпошти, у спеціалізованих точках продажу.