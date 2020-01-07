З’явилась ідея встановити пам’ятник Бандері на кордоні з Росією

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Мер Івано-Франківська запропонував встановити пам’ятник лідеру УПА в прикордонному місті Конотоп.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив з цікавою ідеєю. А саме - встановити пам'ятник лідеру Української повстанської армії (УПА) Степану Бандері в Конотопі.
Марцінків розповів, що вже обговорив ідею з мером міста Артемом Семеніхіним.
«Це місто, яке в 40 км від кордону з Москвою ... Я висловив бажання, щоб ми разом попрацювали і в цьому році подарували їм пам'ятник Степану Бандері і встановили в Конотопі на вулиці Бандери», - зазначив Марцінків у соцмережі.
Мер Івано-Франківська нагадав, що для українців Степан Бандера є символом незламної боротьби й його бояться у Москві.
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