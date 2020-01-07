Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Політолог прокоментував чутки про початок Світової війни
  • В Україні запрацював сервіс «е-Малятко»
  • Нацбанк значно ослабив офіційну гривню

З’явилась ідея встановити пам’ятник Бандері на кордоні з Росією

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 07:42
Версія для друку
З’явилась ідея встановити пам’ятник Бандері на кордоні з Росією

Мер Івано-Франківська запропонував встановити пам’ятник лідеру УПА в прикордонному місті Конотоп.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив з цікавою ідеєю. А саме - встановити пам'ятник лідеру Української повстанської армії (УПА) Степану Бандері в Конотопі.

Марцінків розповів, що вже обговорив ідею з мером міста Артемом Семеніхіним.

«Це місто, яке в 40 км від кордону з Москвою ... Я висловив бажання, щоб ми разом попрацювали і в цьому році подарували їм пам'ятник Степану Бандері і встановили в Конотопі на вулиці Бандери», - зазначив Марцінків у соцмережі.

Мер Івано-Франківська нагадав, що для українців Степан Бандера є символом незламної боротьби й його бояться у Москві.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції