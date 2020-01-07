«Токсична» Маруся Звіробій назвала Зеленського «сатаною»

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Маруся Звіробій вирішила пожалітися на перебування серед цивільних та привітання з Новим роком від Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Волонтер Маруся Звіробій, яка прославилась гучними висловлюваннями в стилі двієчниці з середньої школи, вирішила вкотре видати перл. Уже традиційно у телеграм-каналі вона згадала про президента України Володимира Зеленського у не найкращому вигляді.
Звіробій зазначила, що у минулому році вона зустрічала Новий рік на фронті, а цього року змушена слухати «привітання від сатани».
В результаті інтернет-спільнота в Мережі нагадала про гнилу натуру Звіробій.
«Токсична, не цікава, але повітря псує...», - написав представник інтернет-спільноти.
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