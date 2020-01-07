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«Токсична» Маруся Звіробій назвала Зеленського «сатаною»

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 07:06
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«Токсична» Маруся Звіробій назвала Зеленського «сатаною»

Маруся Звіробій вирішила пожалітися на перебування серед цивільних та привітання з Новим роком від Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Волонтер Маруся Звіробій, яка прославилась гучними висловлюваннями в стилі двієчниці з середньої школи, вирішила вкотре видати перл. Уже традиційно у телеграм-каналі вона згадала про президента України Володимира Зеленського у не найкращому вигляді.

Звіробій зазначила, що у минулому році вона зустрічала Новий рік на фронті, а цього року змушена слухати «привітання від сатани».

В результаті інтернет-спільнота в Мережі нагадала про гнилу натуру Звіробій.

«Токсична, не цікава, але повітря псує...», - написав представник інтернет-спільноти.

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