Україна відправить рятувальників в Австралію

Аня Мартинюк 07 січня 2020, 06:29

Арсен Аваков повідомив, що українські рятувальники, у разі необхідності, полетять до Австралії надавати допомогу.

Новину передає «Преса України».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у соцмережі, що українська держава не стоятиме осторонь проблеми Австралії. Так, рятувальники ДСНС можуть бути відправлені на материк для ліквідації сезонних пожеж протягом 24-36 годин.

Й навіть більше, зі своїм спорядженням та далекомагістральним літаком. Так, Австралія повинна дати відповідь.

До слова, раніше в українському МЗС заявляли, що спостерігають за ситуацією в Австралії та висловлюють слова співчуття сім’ям загиблих. За попередніми даними, в результаті пожеж загинуло понад 20 осіб.