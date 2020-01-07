Україна відправить рятувальників в Австралію

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Арсен Аваков повідомив, що українські рятувальники, у разі необхідності, полетять до Австралії надавати допомогу.
Новину передає «Преса України».
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у соцмережі, що українська держава не стоятиме осторонь проблеми Австралії. Так, рятувальники ДСНС можуть бути відправлені на материк для ліквідації сезонних пожеж протягом 24-36 годин.
Й навіть більше, зі своїм спорядженням та далекомагістральним літаком. Так, Австралія повинна дати відповідь.
До слова, раніше в українському МЗС заявляли, що спостерігають за ситуацією в Австралії та висловлюють слова співчуття сім’ям загиблих. За попередніми даними, в результаті пожеж загинуло понад 20 осіб.
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