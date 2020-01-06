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У Донецькій області знайшли обгорілий скелет людини

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 15:02
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У Донецькій області знайшли обгорілий скелет людини

Моторошна знахідка на Донеччині. Тут виявили рештки людини.

Новину передає Преса України посилаючись на відділ комунікації ГУНП Донеччини.

"Вчора, 5 січня, близько 16:25, до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що знайшов обгорілі рештки людини. Скелетовані останки були виявлені між Вугледаром та Богоявленкою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейськими було виявлено частини тіла людини, пошкоджене вогнем вбрання та ємність з легкозаймистою рідиною. У результаті поверхневого огляду тіла слідів насильницької смерті поліцейські не виявили.

Біологічні зразки були направлені правоохоронцями на експертизу.

"Даний інцидент кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 з позначкою "природня смерть" Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних експертиз буде надана точна кваліфікація події. За інформацією слідчих Мар’їнки, у районі перебувають у розшуку 46 безвісти зниклих осіб", - повідомили у відділі комунікації поліції.
 

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