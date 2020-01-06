Українці більше продають валюти, ніж купують - НБУ

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У Нацбанку розповіли, про що свідчить факт позбування українцями американських доларів.
Новину передає «Преса України».
У НБУ заявили, що за останні 4 роки українські тримачі іноземної валюти продають її більше, ніж купують. У прес-службі регулятора уточнили, що на міжбанківському ринку у минулому році обсяг валют перевершив 94 млрд доларів.
«У порівнянні з минулим роком обсяг міжбанківських операцій виріс в півтора рази. Це втричі перевищує показник 2015 року», - додали у прес-службі НБУ.
У НБУ також вважають, що такий хід подій свідчить про те, що Україна стала більш інвестиційно приваблива.
«Позитивною залишилася і ситуація на готівковому ринку. Вже 4 роки поспіль громадяни продають валюти більше, ніж купують. У 2019 ця позитивна різниця становила 177 млн дол. США. Обсяг готівкового ринку в цілому виріс вболіваємо ніж на 40%», - додали у НБУ.
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