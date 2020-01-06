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В Черкаській області в результаті ДТП загинула дитина

Аня Мартинюк 06 січня 2020, 14:04
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В Черкаській області в результаті ДТП загинула дитина

Встановлено, що винуватець аварії – п’яний водій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області сталась ДТП. 5 січня водій, будучи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на двох малолітніх дітей. На жаль, одна дитина загинула. Інша з травмами потрапила до лікарні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. 

«В даний час водій, який скоїв дане ДТП затриманий», - відзначили у прес-службі Нацполіції.

 

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