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Встановлено, що винуватець аварії – п’яний водій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 січня, стало відомо, що у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області сталась ДТП. 5 січня водій, будучи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на двох малолітніх дітей. На жаль, одна дитина загинула. Інша з травмами потрапила до лікарні.
Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
«В даний час водій, який скоїв дане ДТП затриманий», - відзначили у прес-службі Нацполіції.
14:04: В Черкаській області в результаті ДТП загинула дитина
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